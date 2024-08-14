Поликлиники для детей и взрослых готовят к открытию в ЖК «Инновация» Одинцова

В жилом комплексе «Инновация» Одинцовского округа завершены работы по оснащению поликлиники для детей и взрослых. Каждое медучреждение рассчитано на 62 посещения в смену. Соцобъекты построены в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детская и взрослая поликлиники расположены по адресу: пос. Новоивановское, ул. Эйнштейна, д. 5. Объекты передаются в муниципальную собственность. Их площади составляют 648 кв. метров и 566,8 кв. метров соответственно. Для юных посетителей предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа, офтальмолога, педиатра, гинеколога. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, оториноларинголог, терапевт, хирург, офтальмолог.

В блоке лечебных учреждений также откроются взрослое и детское отделения стоматологического центра. Учреждения рассчитаны на 30 и 32 посещения в смену. Площади отделений — 349,1 и 305,3 кв. метров соответственно. Также здесь разместится поликлиника восстановительного лечения, которая займет площадь 523,1 кв. метров. Для пациентов предусмотрены кабинеты физиотерапевта и восстановительных процедур, зал лечебной физкультуры.

ЖК «Инновация», расположенный в поселке Новоивановское, объединяет пять монолитных корпусов разной высоты, от 10 до 24 этажей, с подземными автостоянками почти на 1 000 машино-мест. Общая площадь введенных зданий — около 330 тыс. кв. метров. Для жителей в пешей доступности построен также многоуровневый паркинг на 843 машино-места. На первых этажах домов размещаются магазины, кофейни и другие предприятия сферы услуг. Открыт детский сад на 300 мест. Продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки для 950 школьников. Кроме того, для маленьких жителей комплекса начали строить второй детский сад на 185 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.