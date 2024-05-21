Поликлиника в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» готова на 70%

В ЖК «Пригород Лесное» продолжается строительство масштабной поликлиники на 1 000 посещений в смену. Готовность объекта социальной инфраструктуры составила 70% — в ближайшее время стартуют работы по благоустройству территории. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ежедневно на площадке задействовано 74 человек и 2 единицы техники. В настоящий момент выполняется монтаж внутренних инженерных систем. Строители осуществляют внутренние отделочные работы детского и взрослого отделений. Продолжаются работы по устройству второго слоя гидроизоляции кровли и автоматизации систем общеобменной вентиляции и дымоудаления. Вместе с тем, выполняются работы по монтажу вентиляционного оборудования и устройству системы кондиционирования.

Медицинская организация сможет принять до 500 взрослых и 500 детей в смену. В четырехэтажном здании площадью 7,5 тыс. кв. метров. оборудуют изолированные входы во взрослое и детское отделение. В каждом из блоков предусмотрены гардеробная, регистратура, процедурная забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс. Пациенты смогут получить необходимую медицинскую помощь: проконсультироваться с врачами, пройти вакцинацию и купить необходимые лекарства прямо в поликлинике.

Во взрослом отделении будут работать специалисты по таким направлениям как травматология и ортопедия, урология, эндокринология, хирургия, онкология, эндоскопия, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, пульмонология, ревматология. В детском блоке предусмотрены кабинеты педиатров, хирурга, гинеколога, оториноларинголога, невролога-пульмонолога, эндокринолога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, физиотерапевта, аллерголога-иммунолога, кардиолога, стоматолога, уролога-андролога, гастроэнтеролога и логопеда.

Во взрослом отделении поликлиники запроектированы блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики, а в детском блоке появится массажный кабинет на три кушетки и кабинет лечебной физкультуры на восемь человек с душевыми и раздевалками. Дети также смогут пройти УЗИ, ЭКГ, холтеровский мониторинг и гастроскопию. Здание адаптируют для маломобильных групп населения, а прилегающую зону благоустроят. На территории поликлиники оборудуют парковку на 87 машиномест, в том числе — для маломобильных групп населения.

ЖК «Пригород Лесное» возводится в Московской области рядом с деревней Молоково, в 7 км от МКАД. Проектом предусмотрена развитая социальная инфраструктура: 9 школ, 17 детских садов, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2 050 посещений в смену, отделение полиции, пожарное депо и паркинги. На первых этажах жилых домов предусмотрено все необходимое для комфортной жизни — магазины, кофейни, салоны, аптеки, детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.