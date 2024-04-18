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Поликлиника на 400 посещений в смену строят в пос Ильинское-Усово Красногорска

Извещение о начале строительства новой поликлиники вблизи пос. Ильинское-Усово городского округа Красногорск поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно медико-технологическому заданию, поликлиника восстановительного лечения с дневным стационаром (неинфекционного профиля) будет обслуживать взрослое и детское население. Обе части медучреждения будут функционировать независимо.

Проектом предусмотрены: централизованное стерилизационное отделение, рентгенотделение, стоматологические отделения, эндоскопическое отделение, дневные стационары для взрослых и детей, зоны отдыха после процедур.

Площадь четырехэтажной поликлиники — порядка 9 тыс. кв. метров. Здесь откроют, в том числе, отделения лучевой диагностики, хирургические и терапевтические, стоматологическое и физиотерапевтическое, педиатрическое отделения и дневной стационар.

Для маломобильных групп населения организуют безбарьерный доступ, а при входе организуют парковку для колясок под навесами.

Завершение строительства намечено на I квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.