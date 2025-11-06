Покупатели новостроек Москвы стали чаще выбирать квартиры большего метража

Покупатели столичных новостроек стали чаще выбирать квартиры большего метража. За последний год средняя площадь студий в новых массовых жилых комплексах Москвы увеличилась на один квадратный метр, а в бизнес-классе — на 0,4 квадратного метра, сообщили РИАМО аналитики VSN Group.

В 2024 году средний размер студий в новостройках массового сегмента составлял 23,9 кв. м, а к 2025 году увеличился до 24,9 кв. м. В бизнес-классе средняя площадь студий была 26,7 кв. м в 2024 году и выросла до 27,1 кв. м в 2025 году.

Рост площади отмечается не только в студиях, но также в небольших квартирах массового сегмента новостроек: за прошедший год увеличился метраж однокомнатных и двухкомнатных объектов. Средняя площадь однокомнатных квартир в Московском регионе составила в 2024 году 37,5 кв. м, а в 2025 году — 38,4 кв. м. Площадь двухкомнатного жилья увеличилась с 57,2 кв. м в 2024 году до 58,7 кв. м в 2025 году.

Где площадь квартир уменьшается?

При этом в сегменте бизнес-класса отмечается сокращение средней площади однокомнатных и двухкомнатных квартир. В 2024 году средняя площадь однокомнатных объектов составляла 43,8 кв. м, тогда как в текущем году данный показатель снизился до 41,8 кв. м. Аналогичная динамика наблюдается и среди двухкомнатных квартир: если в 2024 году их средний размер составлял 67,5 кв. м, то в 2025 году он уменьшился до 65,8 кв. м.

Сохраняется тенденция к сокращению средней площади жилья в том числе среди квартир с большим количеством комнат. В 2025 году средняя площадь трехкомнатных квартир в массовом сегменте составила 75,5 кв. м, что ниже показателя предыдущего года (78,2 кв. м). Аналогичное снижение отмечено в бизнес-классе: 89,5 кв. м в 2025 году против 91,2 кв. м в 2024 году. При этом средняя площадь четырехкомнатных и более квартир уменьшилась в массовом сегменте до 94 кв. м, в то время как в бизнес-классе наблюдался рост до 121,5 кв. м.

Причины

«Постепенное увеличение площади жилья обусловлено несколькими факторами, в том числе включая запрет на проектирование и строительство объектов площадью менее 28 кв. м. В массовом сегменте покупка квартиры в новостройке зачастую возможна преимущественно по льготной ипотечной программе, например, семейной ипотеке, при которой минимальная площадь в 28 кв. м является недостаточной для домохозяйства. В сегменте бизнес-класса рост средних площадей объясняется предпочтениями покупателей, потому как люди, приобретающие недвижимость в высокобюджетных сегментах, в приоритет ставят простор в связи с тем, что они как правило не так сильно ограничены в бюджете и могут позволить себе квартиру большего метража», — прокомментировала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.