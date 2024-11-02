сегодня в 16:23

Покупателей недвижимости с наличными деньгами сейчас единицы

Наблюдаемое снижение цен на квартиры связано с падением спроса. Ставки по ипотеке стали заградительными, а покупателей жилья с наличными деньгами сейчас очень мало, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

Снижение стоимости квартир на вторичном рынке объясняется упавшим спросом на недвижимость, отметила она.

«Это закономерно: ипотека за последние годы превратилась в основной и, по сути, единственный механизм приобретения жилья, ставки сегодня заградительные, покупателей с наличными денежными средствами — единицы», — заявила эксперт.

Фазлыева считает, что тренд на падение цен наметился, а дальше он будет только ускоряться.