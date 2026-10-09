Покровское-Стрешнево возглавило рейтинг роста цен на вторичное жилье

сегодня в 15:28

В третьем квартале 2026 года Покровское-Стрешнево стало лидером Старой Москвы по подорожанию вторичного жилья. Средняя цена квадратного метра выросла на 4,2% к предыдущему кварталу, сообщает «РБК Недвижимость» .

По расчетам аналитиков «Инком-Недвижимости», средняя стоимость 1 кв. м в Покровском-Стрешневе достигла 343,2 тыс. руб. Руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов объяснил рост появлением в продаже более дорогих квартир, часть которых относится к новой вторичке.

Второе место занял Даниловский район: цена квадратного метра выросла на 3,3%, до 460 тыс. руб. Третьим стал Нижегородский район с ростом на 2,3%, до 287,6 тыс. руб.

Четвертое место разделили Метрогородок и Очаково-Матвеевское: в обоих районах цены выросли на 2,2%, до 276,6 тыс. и 354,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Пятую позицию занял Басманный район — рост на 2,1%, до 480,2 тыс. руб.

Во втором квартале 2026 года тройку лидеров составляли Хорошево-Мневники (+13,9%), Тверской (+9,9%) и Филевский Парк (+9,5%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.