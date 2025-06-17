Показатель ввода новостроек в эксплуатацию в Москве стал минимальным за 15 лет

Аналитики, которых опросила « РБК Недвижимость », считают, что нынешний показатель ввода новостроек стал минимальным за последние 15 лет. Уменьшение девелоперской активности на рынке нового жилья в Москве обнаружили в начале 2025 года.

В январе–марте в пределах Старой Москвы начали продавать жилье в четырех новых проектах на 270 тыс. квадратных метров. К предыдущему кварталу уменьшение оказалось четырехкратным. По сравнению с первым кварталом 2024 года — двухкратным.

Объем нового предложения тоже оказался минимальным за последние четыре года. За апрель и май 2025 года были размещены документы на шесть новых проектов, а также 23 корпуса в менее реализуемых проектах объемом примерно 430 тыс. квадратных метров., рассказала директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

По информации риелторской компании «Метриум», в январе–мае 2025 года в Старой Москве были запущены 12 проектов. Год назад застройщиками были выведены на рынок 25 новых ЖК — это на 108,3% выше, чем в нынешней ситуации.

«Текущий результат стал минимальным для первичного рынка столицы с начала 2010-х годов», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.