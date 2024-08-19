Подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово Ленинского округа

Новую подстанцию скорой медицинской помощи построят в следующем году в Ленинском городском округе. Она разместится на участке земли вблизи усадьбы Суханово рядом с коттеджным поселком «Князев град». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые учреждения здравоохранения крайне востребованы в нашем округе, учитывая быстрое развитие территорий и увеличение числа жителей. Медики говорят об актуальности открытия подстанции скорой помощи именно в данной локации, так как ближайшая находится в Видном. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области объект включен в региональную госпрограмму», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что здание подстанции будет двухэтажным, его возведут с использованием модульных технологий. По проекту в нем разместятся диспетчерская, комнаты отдыха врачей и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещение амбулаторного приема, учебно-методический кабинет. На прилегающей территории будет гараж для автомобилей скорой помощи, стоянка и парковочное пространство.

В ведомстве отметили, что в 2023 году новая подстанция скорой помощи на 10 бригад была открыта в исторической части города Видное. Кроме того, посты скорой помощи базируются в Молоково, Развилке и Новодрожжино. Общий штат сотрудников службы скорой медицинской помощи Ленинского городского округа составляет порядка 200 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона отметил, что в Московской области продолжается модернизация подстанций скорой помощи, в регионе их 140.

«Мы модернизируем подстанции скорой помощи. У нас большая сеть — 140 подстанций», — сообщил Воробьев.

За два года в Подмосковье было отремонтировано уже 47 подстанций скорой помощи. В текущем году планируется провести модернизацию еще в 12 подстанциях. Также ведется строительство новых объектов в сфере здравоохранения.