Подстанция скорой помощи в деревне Суханово Ленинского округа готова на 38%

В деревне Суханово Ленинского городского округа продолжается строительство новой подстанции скорой медицинской помощи. На сегодняшний день готовность объекта составляет 38%. Современное медицинское учреждение возводится по модульной технологии в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новая подстанция будет рассчитана на одновременную работу 4 бригад скорой медицинской помощи. В трехэтажном здании общей площадью более 615 кв. м разместим диспетчерскую службу, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На площадке задействованы 17 специалистов и 1 единица строительной техники. В настоящее время выполняются следующие виды работ: утепление кровли, каменная кладка вентиляционных шахт, герметизация межпанельных швов, а также армирование и бетонирование плит. Особое внимание уделяется качеству наружных ограждающих конструкций и прочности фундаментов, что обеспечивает долговечность и эксплуатационную надежность объекта.

Новый объект здравоохранения строится по модульной технологии с использованием высокоскоростной системы индустриальных технологий, что значительно сокращает сроки строительства. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.