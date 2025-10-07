Подрядчик выносит сети для пристройки к школе № 7 в Долгопрудном

На Лихачевском шоссе, д. 27, в Долгопрудном рядом с основным зданием школы № 7 ведутся работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки, где будет построен новый корпус школы на 1,5 тыс.мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Подрядчик ведет перемещение существующих коммуникаций водопровода и канализации, чтобы освободить место для нового строительного объекта, параллельно ведется устройство новых сетей. Это стандартная процедура на начальных этапах строительства, позволяющая начать работы без помех со стороны существующих сетей», — сказал министр строительного комплекса региона Александра Туровского.

Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

Новый корпус школы, площадью 20,6 тыс. кв. метров, рассчитан на 1500 ученических мест. Теплым переходом он будет связан с существующим зданием школы. В новом корпусе школы будут размещены блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом, блоки общих и административных помещений.

Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.