Подрядчик приступил к строительству ФАПа в деревне Поповское Егорьевска

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Площадь одноэтажного здания составит 200 кв. метров. Проектом предусмотрены кабинеты фельдшера, прививочные, смотровая, палата для более длительного пребывания пациентов, процедурная, стерилизационная комната и др.

Новый ФАП появится вблизи остановки общественного транспорта «Поповская-1».

По проекту будет выполнено комплексное благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, выполнение комплексного озеленения.

Новый объект здравоохранения будет возведен с использованием технологии модульного строительства. Подрядчиком на объекте выступает ООО «Крост-Д».

Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.