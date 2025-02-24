Подрядчик приступил к отделочным работам в Орехово-Зуевском техникуме

В городе Ликино-Дулево городского округа Орехово-Зуево на улице Центральной, дом № 2, ведутся работы по капитальному ремонту учебного корпуса и мастерских Орехово-Зуевского техникума. Подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным, параллельно ведут кладку перегородок, монтаж металлических обойм колонн. Это не только обеспечит прочность здания, но и создаст качественное пространство для образовательных занятий.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену инженерных сетей и оборудования, обновление фасадов, а также кровельные и отделочные работы, с использованием современных технологий на всех этапах ремонта. Такие технологии сделают техникум не только современным, но и высокоэффективным.

Завершат все работы на объекте в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.