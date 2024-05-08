Подрядчик приступил к капремонту учебного корпуса Мытищинского колледжа

сегодня в 11:25

На улице Силикатная в Мытищах подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». Работы пройдут в рамах региональной программы капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке начались работы по демонтажу внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Ведется обустройство мест складирования материалов», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта планируется обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. В колледж будет поставлена современная мебель и оборудование.

Общая площадь учебного корпуса — 3 493,8 кв. метров. Завершить все работы планируется в декабре 2024 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.