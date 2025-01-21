Подрядчик начал заливку бетона в основание детсада на 250 мест в Солнечногорске

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжается строительство детского сада на 250 мест. Подрядчик приступил к заливке бетона, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство детского сада проходит по госпрограмме Московской области за счет бюджета. В настоящее время на объекте работают 24 человека, 4 единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит порядка 4 тыс. кв. метров. В детском саду разместятся 10 групп, в том числе две ясельные. В здании создадут колясочную, помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение, а также проведут озеленение.

Завершить строительство объекта планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.