сегодня в 18:40

Подрядчик начал общестроительные работы в ходе капремонта детсада в Домодедове

На улице Мирной, стр. 6, села Растуново городского округа Домодедово продолжаются работы по капремонту дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы. Строители завершают демонтажные работы, приступают к общестроительным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

Площадь дошкольного отделения — 2 302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.