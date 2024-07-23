Подольский кабельный завод увеличит производство на 260 тыс км продукции в год

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства кабельного завода в селе Сынково округа Подольск. Здесь в рамках реализации программы импортозамещения возводят новое производственное здание, где будут изготавливать кабельную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Стройготовность объекта достигла 65%. Строители продолжают работы по устройству кровли и полов, а также монтаж инженерных сетей.

Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью более 29 тыс. кв. метров оборудуют участок гальванического лужения, экструзионные линии для ошлангования и смеситель силикона. А также линию по наложению силиконовой изоляции и станки для упаковки в термоусадочную пленку. На новом производстве планируют выпускать порядка 1,4 тыс. км осветительного провода и шнура, 213 тыс. км монтажного и 8,3 тыс. км коаксиальных кабелей. А также 37,2 тыс. км LAN-кабеля для структурированных систем связи и порядка 270 км слаботочных шнуров.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2024 года. С вводом здания в эксплуатацию для жителей села Сынково появится порядка 350 рабочих мест.

Застройщиком производственного здания в Сынково выступает один из крупнейших кабельных заводов Московской области — «Торгово-промышленный дом Паритет». Компания производит свыше 2 тыс. марко-размеров кабелей, от электрических до слаботочных, в том числе кабели для передачи данных, промышленных сетей, а также продукцию, используемую в морском флоте, ж/д транспорте и атомной энергетике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.