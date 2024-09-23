Подмосковным сервисом «Градпроработка» воспользовались более 8,5 млн раз

Сервис «Градпроработка» — это цифровой ресурс, позволяющий в онлайн режиме оперативно получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. С момента запуска сервиса зафиксировано около 8,5 млн обращений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На протяжении последних лет сервис показывает устойчивую динамику роста по количеству запросов. Актуальность предоставляемой информации делают его незаменимым ресурсом в современных условиях.

«С начала 2024 года сервисом „Градпроработка“ воспользовались уже более 2,5 млн раз, за аналогичный период прошлого года статистика была на 1 млн обращений меньше, рост за год составил 40%. Это говорит о высоком интересе к ресурсу и его растущей популярности, благодаря предельно понятному интерфейсу, актуальности сведений и скорости получения информации о земельном активе в режиме онлайн — для этого достаточно ввести в поисковой строке только кадастровый номер участка», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Для жителей и инвесторов региона сервис представляет собой инструмент, который значительно экономит время и усилия. Первые шаги любой строительной инициативы заключаются в тщательном анализе градостроительной ситуации. Специально для этого создан доступ к пространственным данным, позволяющим пользователям оценить актуальные параметры земельного участка, виде его разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. Кроме того, сервис предоставляет информацию о порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории. Все это поможет предотвратить риски, связанные с приобретением неликвидного участка.

Сервис «Градпроработка» реализован на базе «Геопортала Подмосковья», разработанного Мособлархитектурой совместно с подведомственной организацией ГБУ МО «Мособлгеотрест». Это ресурс, представляющий жителям и инвесторам региона широкие возможности для оценки градостроительного потенциала интересующей их территории. На сегодняшний день на Геопортале доступно 12 полезных сервисов разной направленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.