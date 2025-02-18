Подмосковным родителям рассказали, как узнать остаток материнского капитала

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала проиндексирован на 9,5%. Размер сертификата на первого ребенка составляет 690 266,95 руб., а на второго — 912 162,09 руб., сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Правительство разрешило гражданам использовать материнский капитал постепенно — не тратя всю сумму сразу. Может возникнуть путаница: как определить остаток, положенный к выплате?

Как регулируется алгоритм выплат?

Согласно закону № 256-ФЗ молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий — в том числе, можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Зачем нужна справка о размере материнского капитала?

Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать материнский капитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счёте.

Существует несколько способов получить информацию об остатке:

оформить заявку на сайте Социального фонда;

обратиться в Социальный фонд России лично;

заказать справку на сайте госуслуг;

в приложении СберБанк Онлайн.

Если нужна информация об остатке, а справка — нет

Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.