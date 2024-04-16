Подмосковный ЖК «Краснофлотская» поставлен на кадастр

В Красноармейске на кадастровый учет поставлен ЖК «Краснофлотская». Теперь 450 семей, подписав акт приема-передачи, сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект находится по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Краснофлотская, дом 9А. Ему присвоен кадастровый номер: 50:65:0040406:1006.

ЖК «Краснофлотская» это семнадцатиэтажный монолитно-кирпичный дом с навесными фасадами площадью более 19 тыс. кв. метров включает в себя 450 квартир свободной планировки. Ключи в этом доме получат 280 переселенцев из аварийного жилья. На первых этажах здания будут расположены коммерческие помещения.

В непосредственной близости от жилого комплекса расположены детские сады, школа, продовольственные магазины, остановки общественного транспорта. Придомовая территория комплекса будет благоустроена, здесь появятся спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки, прогулочные зоны, гостевые автостоянки, а также проведут озеленение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.