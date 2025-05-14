Подмосковный застройщик сократил сроки оценки участков благодаря инновационному модулю

Подмосковный застройщик сократил в 3,5 раза срок создания концепции для принятия решения о покупке участка с помощью использования собственного разработанного модуля S.RMP. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

S.RMP представляет собой специализированный инструмент, позволяющий оперативно создавать концепции градостроительного освоения территорий и формировать точные финансовые модели будущих проектов. Модуль обладает широкими возможностями трехмерного проектирования, включая встроенную библиотеку строительных элементов и автоматическое выполнение расчетов по инсоляции и технико-экономическим показателям.

Инновационная разработка значительно упрощает работу архитекторов и инженеров-проектировщиков, предоставляя полный набор инструментов для оперативного расчета всех необходимых параметров будущей застройки. Использование современных технологий позволило интегрировать модули различных популярных инженерных программ, таких как Revit и Civil 3D, обеспечивая быструю загрузку и обработку проектной документации непосредственно внутри программы.

Помимо автоматизированного формирования технического паспорта проекта, S.RMP обеспечивает визуализацию земельного участка с учетом всех ограничений, предусмотренных действующими нормами и правилами строительства, а также картографические слои, содержащие информацию о зонах особых условий использования территорий.

Основными преимуществами внедрения модуля S.RMP являются:

сокращение срока сбора исходных данных для проекта практически в десять раз (с восьми часов до сорока пяти минут);

уменьшение продолжительности разработки концепции покупки участка примерно в три с половиной раза (со средней двухнедельной продолжительности до четырех рабочих дней);

объединение нескольких специализированных программ проектирования в одну универсальную платформу, исключив необходимость параллельного использования разных приложений.

Таким образом, использование технологии S.RMP позволило девелоперу повысить эффективность процесса планирования новых инвестиционных проектов, снизить риски ошибок и оптимизировать затраты на проектирование и оценку стоимости предстоящих инвестиций.

Современные технологии позволяют оптимизировать процессы проектирования, строительства и управления проектами, обеспечивая повышение эффективности и снижение рисков.

В ЖК «Легенда Коренево» от ООО СЗ «Коренево Девелопмент» предлагает выбор квартир с помощью виртуальной реальности, что делает процесс покупки удобнее и нагляднее, а в новом детском саду в ЖК «Южная Битца» от ГК ФСК используется робот для нанесения рисунков на стены, что ускоряет процесс отделки в три раза и улучшает качество работ.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.