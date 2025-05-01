Подмосковный застройщик разработал ИИ-решение для подбора планировок жилья

Подмосковный застройщик создал инновационное решение на основе ИИ для выбора идеальных планировок жилья. Основой новой системы являются две независимые нейронные сети, каждая из которых занимается своей частью обработки информации. Первая сеть представляет собой рекуррентную нейросеть (RNN), которая изучает поведение пользователя, такие как история просмотров, взаимодействия с платформой и предпочтения относительно местоположений объектов недвижимости. Эта информация преобразуется в уникальный числовой профиль пользователя, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Вторая сеть — полносвязанная нейросеть (DNN), ответственная за обработку характеристик самой недвижимости: количество комнат, общую площадь, цену, удаленность от дорог и наличие инфраструктуры. Эти данные также представляются в виде отдельного цифрового профиля.

Затем система сравнивает оба полученных вектора. Чем меньше расстояние между этими двумя профилями, тем выше вероятность соответствия предпочтений пользователя конкретной квартире. Это позволяет существенно повысить точность рекомендаций и значительно сократить временные затраты на выбор подходящего варианта.

Преимущества технологии — при разработке были применены передовые методы машинного обучения Metric Learning, обеспечивающие минимальную задержку при обработке запросов и возможность быстрого масштабирования системы. Для обучения модели было использовано свыше 700 тысяч реальных примеров поведения пользователей платформы группы «Самолет».

В ближайшее время планируется расширять возможности алгоритма, интегрируя его с новыми показателями качества жизни (уровень шума, экология районов и другие факторы). Новинка станет доступна в ближайшее время на платформе застройщика и обещает изменить привычный подход к выбору жилья.

Искусственный интеллект становится незаменимым помощником для застройщиков при возведении жилых комплексов. Современные технологии позволяют оптимизировать процессы проектирования, строительства и управления проектами, обеспечивая повышение эффективности и снижение рисков.

Например в ЖК «Легенда Коренево» от ООО СЗ «Коренево Девелопмент» предлагает выбор квартир с помощью виртуальной реальности, что делает процесс покупки удобнее и нагляднее, а в новом детском саду в ЖК «Южная Битца» от ГК ФСК используется робот для нанесения рисунков на стены, что ускоряет процесс отделки в три раза и улучшает качество работ.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.