Подмосковный сельхозпроизводитель приобрел свыше 180 га областной земли

Между Минмособлимуществом и АО Племзавод «Ульянино» заключен договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью свыше 180 га в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Племзавод «Ульянино» арендует по госпрограмме земельный участок площадью 203,5 га, который сельхозорганизация получила под разведение крупного рогатого скота джерсейской и голштинской пород. Сейчас же они выкупили дополнительный участок для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Общая земельная площадь племзавода составляет 1381 га. Работу по вовлечению земли в хозяйственный оборот мы проводим на системной основе, и реализация программы в сфере развития сельского хозяйства, безусловно, эффективно сказывается на данной отрасли», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что с начала года подмосковные аграрии ввели в оборот 3 473,9 гектара неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Всего до конца этого года планируется ввести — не менее 25 тысяч гектаров земель.Свою деятельность племзавод «Ульянино» начал 48 лет назад. Сейчас здесь 1420 поголовья крупного рогатого скота, в том числе 737 коров.

Производственная база хозяйства включает в себя два животноводческих комплекса, автогараж, механическую мастерскую, строительный цех. Основными видами деятельности организации является производство и реализация молока, разведение и совершенствование стада крупного рогатого скота голштинской и джерсейской породы, выращивание племенного молодняка, а также выращивание грубых и сочных кормов для животноводства.

В ведомстве добавили, что племзавод «Ульянино» производит в год 5,2 тыс. тонн молока, в среднем, на одну корову приходится 7560 кг в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.