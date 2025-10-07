Подмосковный рынок массового жилья в 2025 году стал более прагматичным

Московская область переживает заметную перестройку на рынке массового жилья. Портрет покупателей за год изменился: доля ипотечников снижается, на первый план выходят клиенты с собственными средствами, а ядро аудитории формируют семьи, покупающие жилье не «впрок», а по реальной потребности, говорится в исследовании «Главстрой Регионов», которое имеется в распоряжении РИАМО.

Если во втором квартале 2024 года подавляющее большинство сделок в новостройках Подмосковья, до 95%, проходило с привлечением ипотечного кредита, то к середине 2025 года эта доля сократилась почти на треть. Безусловно, такую динамику во многом определили изменения в программах льготной ипотеки.

Однако куда интереснее то, что рынок продемонстрировал поляризацию. С одной стороны, покупатели с минимальным первоначальным взносом в 20–25% случаев, а с другой — покупатели, полностью рассчитывающиеся собственными средствами. Сегмент «средних» взносов продолжает вымываться, что говорит о сужении возможностей для среднего класса и росте роли либо обеспеченных, либо максимально бережливых покупателей.

Основной объем сделок в Московской области по-прежнему приходится на жителей Подмосковья, около 50%. Москвичи же демонстрируют повышенную чувствительность к макроэкономике, считают авторы исследования. Если в 2024 году их доля среди покупателей оставалась стабильной (около 20%), то в 2025 году она колебалась от 10 до 30%. Столичные клиенты реагировали на каждое изменение ключевой ставки. С ее ростом интерес к покупке падал, с началом снижения возвращался. Покупатели же из регионов сохраняют стабильную долю — 25-30%.

Покупатели жилья

Остается неизменным и средний возраст покупателя — 37–38 лет. По гендеру паритет с легким перевесом в сторону мужчин. Но главное изменение года — в структуре потребления: доля семейных покупателей с детьми выросла с 65–75% до более чем 90%. Это говорит о том, что на рынке остались те, кто действительно нуждается в жилье, а не ищет спекулятивных возможностей. Такая аудитория менее склонна к колебаниям и чаще принимает решения, исходя из жизненной необходимости.

Главным фактором таких изменений стал пересмотр условий господдержки в 2024 году. Резкое сокращение льготных программ заметно охладило ипотечный рынок. В 2025-м на фоне постепенного снижения ключевой ставки наблюдается оживление, но оно не компенсирует падение предыдущего периода. Именно семьи, готовые к решению жилищного вопроса даже в новых условиях, стали опорой рынка.

«Подмосковный рынок массового жилья в 2025 году стал более прагматичным. Здесь меньше спекулянтов и инвестиционных сделок, больше осознанных покупок с долгосрочным горизонтом. Покупатели либо заходят в сделку с минимальным первым взносом, полагаясь на инструменты льготных программ ипотеки, либо приходят с уже накопленными средствами. Ипотека перестала быть универсальным решением, ее сменили либо субсидированные программы, либо стопроцентный расчет», — резюмирует коммерческий директор «Главстрой Регионов» Алексей Артошин.