Подмосковный резидент получил разрешение на строительство нового завода

Компания «Звезда Подмосковья», один из резидентов агропромышленного парка «Сырная долина» в Дмитровском округе, получила разрешение на строительство нового современного завода по производству сыров и сухих молочных продуктов. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Планируемая мощность предприятия составит 4,5 тыс. тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сыворотки в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,53 млрд рублей. На заводе будет создано 135 новых высокотехнологичных рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2026 года. Инфраструктура для размещения производств в «Сырной долине» включала строительство дорог, прокладку сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения и была создана за счет средств бюджета Московской области. Это создает комфортные условия для резидентов, позволяя им концентрироваться на реализации своих проектов.

Объект строится под надзором Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Тремя годами ранее надзорным ведомством было выдано заключение о соответствии проекта ныне действующему предприятию площадью около 16,3 тыс. квадратных метров.

В кластере планируется размещение пяти новых заводов. Один из них, принадлежащий ООО «СЫРОВАР», уже введен в эксплуатацию. Еще два предприятия находятся в стадии активного строительства. Продолжается работа по привлечению в агропарк новых резидентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.