Подмосковный производитель порошковых красок запустит выпуск стеллажей

сегодня в 11:54

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства производственного корпуса компании «Роял Групп» в городском округе Егорьевск. В настоящее время строительная готовность объекта достигла 90%, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик с 2021 года ведет строительство нового корпуса площадью 3,3 тыс. квадратных метров. В корпусе завершают отделку внутренних помещений, ведут монтаж внутренних инженерных систем.

В новом производственном здании будут производить элементы стеллажей — это новое направление в деятельности компании-застройщика. «Роял Групп» специализируется на выпуске порошковых красок. В частности, в ассортименте компании полиэфирные, термостойкие, антивандальные, полиуретановые, полимерные и антистатические краски, а также порошковые грунты и различные эффекты для красок.

Завершат строительство нового производства планируют в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.