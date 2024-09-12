Подмосковный производитель декора из дерева строит спецфильтр для очистки от пыли

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход III этапа строительства завода по производству ДСП в городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ведущий производитель отделочных материалов ведет расширение производства и улучшение экологической безопасности. В частности, в ходе третьего этапа ведется строительство мокрого электрофильтра (WESP) производительностью 540 тыс. куб. метров в час, предназначенного для очистки отходящих газов от частиц пыли, что минимизирует влияние на окружающую среду.

Площадь здания фильтрации составляет 140 кв. метров. Инспекторы оценивают строительную готовность в 98%, в настоящее время рабочие завершают работы по благоустройству.

В настоящее время под надзором Главгосстройнадзора на территории предприятия «Ультрадекор» возводят также здание рециклинга, проводят расширение одного из существующих складов, а также здание для производства МДФ плит.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.