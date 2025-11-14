Подмосковный проект центра «Маяк» стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса

Социально-реабилитационный центр «Маяк» для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов был построен в Сергиевом Посаде и открыт в прошлом году. Ключевая особенность «Маяка» — это архитектура, которая сама по себе является инструментом реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области: «Мы создаем в Подмосковье школы нового поколения — полноценные образовательные центры, где архитектура работает на развитие детей. Получение гран-при за уникальный проект «Маяк» и Золотого диплома за Гимназию Примакова подтверждает, что мы движемся в верном направлении. Эти проекты — яркие примеры того, как среда может раскрывать потенциал каждого ребенка, в том числе с особыми потребностями».

Реабилитационный комплекс состоит из двухэтажных жилых блоков со столовой, учебно-производственными помещениями и мастерскими. Обустроен блок спортивных помещений с бассейном, тренажерным залом, блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной и помещениями для занятий творчеством, блоком медицинских и реабилитационных помещений

Систему тактильной навигации центра дополняет проект творческой мастерской Алексея Шилова — оформление стен в технике сграффито и создание скульптурных композиций в центре позволяет воспринимать произведения не только визуально, но и тактильно.

Александр Туровский, министр строительного комплекса Московской области: «Проект Центра «Маяк» ранее уже был отмечен многими наградами и получение гран-при в конкурсе «НАША ШКОЛА» показывает, как важна совместная работа строителей, архитекторов, творческих команд в создании уникальных образовательных пространств».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.