Подмосковные застройщики вошли в топ-5 социально ответственных девелоперов РФ

Одна из важнейших задач государства — обеспечить население качественными школами, детскими садами, медучреждениями, культурными и спортивными объектами. Строительство жилья должно идти рука об руку с развитием социальной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия для жизни. Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал опубликовали первый рейтинг социально ответственных застройщиков России. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Целью рейтинга «Эксперт» было выделить девелоперские компании, которые строят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой.

Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году. В него вошли компании, входящие в топ-50 по объему строительства жилья.

По результатам комплексной оценки в рейтинг вошли крупные игроки рынка недвижимости Подмосковья: «Самолет», «ПИК», «Гранель», «Главстрой Регионы» и др. сообщает министерство жилищной политики.

Например, в начале этого года «Главстрой Регионы» завершила строительство образовательного кластера в ЖК «Столичный». В его состав вошли три школы и шесть детских садов, рассчитанные на более чем три тысячи детей дошкольного и школьного возраста. Помимо образовательных учреждений, в комплексе была построена современная поликлиника на 670 посещений в смену, дополненная подстанцией скорой помощи на три поста. В ЖК «Героев» — еще одном проекте девелопера — возводится не менее значимый образовательный кластер: уже функционирует детский сад на 250 мест, а также ведется строительство новой школы и еще одного ДОУ. Особо стоит отметить тот факт, что школа в «Героях» станет самым масштабным образовательным проектом девелопера, рассчитанным на 1 320 учеников.

Каждый социальный объект от «Главстрой Регионы» разрабатывается индивидуально, с учетом современных тенденций в проектировании, образовании и обслуживании населения, чтобы создать наилучшие условия для жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.