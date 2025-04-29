Подмосковные врачи по льготе получили 49 земельных участков с начала года

В рамках областной льготной программы «Земля врачам», которая реализуется по инициативе губернатора Подмосковья, за первый квартал 2025 года участки в безвозмездное пользование получили 49 узких специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Наибольшее количество земельных участков предоставили в этом году в Щелково, здесь землю получили 9 врачей, в Коломне предоставлено 8 участков, в Орехово-Зуево, Пушкинском, Раменском, Сергиево-Посадском, Ступино и Чехове — по 3 участка. Всего за три с половиной года действия закона в Московской области 2 474 врача обеспечены землей. В настоящее время еще 289 узких специалистов изъявили желание получить участки», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В приоритете у врачей, получивших землю, — строительство дома. На сегодняшний день 255 медицинских работников построили жилые дома, еще на 105 участках ведется строительство.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет и отсутствие в собственности загородной недвижимости. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого списка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.