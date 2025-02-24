Подмосковные ученые смогут получить льготную ипотеку онлайн

Молодые ученые и уникальные специалисты научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса из Подмосковья смогут получить социальную ипотеку. В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно онлайн с 24 февраля по 21 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году подачу заявок на получение социальной ипотеки мы перевели в электронный вид. Получить льготную ипотеку смогут 57 молодых ученых и уникальных специалистов. Всего же за все время действия программы с 2016 по 2024 годы получателями поддержки стали уже более 750 человек, а общая сумма выданных жилищных сертификатов оценивается почти в 2,8 млрд рублей. Самыми активными городскими округами по количеству выданных сертификатов стали Королев, Дубна, Черноголовка, Фрязино и Реутов», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках поддержки участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсация основного долга по кредиту в течение 10 лет выплачивает Правительство Московской области. Среди условий получения поддержки — возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита и непрерывный стаж работы не менее 1 года в подмосковных организациях.

Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста Московской области. Подача заявки на конкурсный отбор осуществляется онлайн до 21 марта на региональном портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.