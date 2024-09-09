Подмосковные строители восстановили школу в Мариуполе с почти вековой историей

В микрорайоне «Садки» Ильичевского района Мариуполя ведутся масштабные работы по восстановлению уникального объекта — начальной школы, впервые открывшей свои двери в 1936 году и пережившей боевые действия в двух эпохах. Школа является памятником архитектуры и одним из важных символов города. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В 2008 году в здании был основан музей, который позже получил официальный статус. Несмотря на повреждения, полученные лицеем в 2022 году в ходе боевых действий, большинство музейных экспонатов чудом уцелели, и было принято решение о полном восстановлении здания.

На данный момент строители уже заменили оконные блоки и ведут работы по обновлению систем отопления, водоснабжения и канализации. Также продолжаются внутренние отделочные работы, ремонт кровли и реставрация фасада. Все работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а ежедневный строительный контроль осуществляется специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) совместно с ФАУ «РосКапСтрой».

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Специалисты организации проводят обследования пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ.

«Восстановление школы в Мариуполе — это важный шаг не только для города, но и для всей страны. Мы не просто возвращаем городу образовательное учреждение, но и сохраняем его культурное наследие для будущих поколений. Совместная работа с нашими коллегами из различных регионов России позволяет быстро и эффективно восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» и проводимых работах доступна на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.