сегодня в 11:35

Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Победы в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного дома на проспекте Победы в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы проводились по заказу ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Контроль качества и соответствие работ строительным нормам ежедневно проверяли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонтно-восстановительных работ были выполнены следующие мероприятия:

усиление/демонтаж и последующее восстановление аварийных конструкций по разработанному и согласованному проекту;

заменена систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации;

замена кровли, оконных блоков, а также ремонт фасада здания и мест общего пользования.

«Работы, проводимые специалистами Подмосковья на новых территориях, способствуют скорейшему восстановлению их инфраструктуры и жилищного фонда. У нас есть большой опыт в капитальном ремонте зданий, восстановлении и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, которым мы охотно делимся с нашими подшефными регионами», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.