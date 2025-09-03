Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе

Здание получило серьезные повреждения — были разрушены кровля, наружные и внутренние стеновые панели, а также плиты перекрытий с первого по девятый этаж.

Уже полностью заменена кровля, установлены новые окна и металлические двери, обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. В местах общего пользования завершено шпаклевание стен и потолков. Сейчас строительная готовность объекта превышает 85%.

На завершающем этапе выполняются работы по восстановлению конструктивных элементов здания. На фасаде частично выполнено грунтование и нанесение декоративной штукатурки. Все мероприятия направлены на то, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться в безопасные и комфортные квартиры.

Восстановление объекта ведется фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Качество и сроки выполнения контролирует управление технического надзора капитального ремонта — подведомственное Министерству ЖКХ Московской области. Специалисты управления выезжают на объекты, проводят оценку состояния, проверяют строительные материалы и соответствие регламентам.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Управление технического надзора капитального ремонта с самого начала принимает участие в восстановлении объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Эксперты обследуют поврежденные здания и сопровождают каждый этап работ на ключевых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.