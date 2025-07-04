Подмосковные специалисты восстановили многоквартирный дом в Мариуполе

сегодня в 18:28

Специалисты фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства продолжают восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание серьезно пострадало в результате боевых действий и внутренних возгораний. В некоторых местах пришлось восстанавливать перекрытия и стеновые панели здания «с нуля».

В доме уже усилены несущие конструкции и обновлены опорные элементы здания. Проложены и подключены внутренние коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Выполнен капитальный ремонт балконов.

Подходят к завершению работы по:

устройству кровли, практически завершен монтаж всех необходимых покрытий и материалов;

восстановлению фасада здания;

установке наружных элементов входа.

Ремонтные работы проводятся при координации Минстроя России. Контроль за работами осуществляют эксперты стройконтроля Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.