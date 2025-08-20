Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать МКД в Мариуполе

Еще два объекта, в восстановлении которых на новых территориях принимают участие специалисты Фонда капитального ремонта Московской области — это два 9-этажных дома на улице Азовстальской и галерея между ними. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сейчас рабочие возводят стены галереи — 6 этажей уже готовы осталось еще 3. Рабочие льют бетон в монолитные конструкции 7-го этажа.

В ходе восстановления конструктива строители сначала устранили угрозу обрушения аварийных конструкций, демонтировав части зданий с девятого по первый этажи, теперь возводят их заново.

Параллельно капитально ремонтируют стены, перекрытия и межпанельные швы, заделывают трещины в уцелевшей части панельного дома, восстанавливают кровлю, устанавливают новые окна и двери, предстоит полная замена инженерных коммуникаций, которые также в аварийном состоянии.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — обратился ранее к подмосковным специалистам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Общий строительный объем по двум зданиям составляет свыше 36 тыс. куб. м.

Жилые дома на Азовстальской серьезно пострадали от пожара, который вспыхнул после попадания снаряда. Из-за длительного термического воздействия бетон стал хрупким, стены и перекрытия могли обрушиться.

Восстановительные мероприятия проводятся под наблюдением специалистов строительного контроля Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.