Подмосковные рабочие ремонтируют пятиэтажку на ул Приморская в Мариуполе

На улице Приморская в Орджоникидзевском районе Мариуполя под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и постоянным контролем со стороны специалистов ГБУ МО «УТНКР» продолжается восстановление пятиэтажного жилого дома, пострадавшего в ходе обстрела. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов и ударных волн, что привело к повреждению стен и частичному обрушению конструктивных элементов.

Проводимые работы направлены на полное восстановление конструкций здания. Специалисты ремонтируют кровлю, фасад, обновляют системы холодного водоснабжения и канализации, устанавливают новые окна и двери, производят отделку мест общего пользования.

«Специалисты ГБУ МО «УТНКР» ежедневно совершают выезды на объект для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, что способствует выполнению всех установленных требований. Это особенно важно при капитальном ремонте жилых строений. От качества проведенных работ зависит не только срок эксплуатации здания, но и здоровье наших граждан», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.