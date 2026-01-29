Подмосковные медики построили почти 100 домов в поселках для врачей

Почти 100 домов возвели медицинские работники в поселках для врачей, созданных по программе «Земля врачам» в Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Пилотные поселки для врачей появились в Сергиево-Посадском, Богородском, Воскресенске, Домодедове и Ступине. Всего для медиков выделили 636 участков, из которых 526 уже предоставлены, а на 99 построены дома. Еще 24 врача продолжают строительство жилья.

Больше всего домов медики возвели в поселке Домодедова — 56, и в Богородском округе — 30. В поселке врачей в рабочем поселке Богородское Сергиево-Посадского округа заняты 49 из 50 участков, а в поселке Обухово Богородского округа переданы все 185 участков.

Администрации Сергиево-Посадского и Богородского округов обеспечили поселки необходимыми коммуникациями: к участкам подведены вода, канализация, электричество и газ, обустроены дороги, уличное освещение и детские площадки. В других округах работы по подключению коммуникаций продолжаются.

С 2021 года по программе «Земля врачам» земельные участки получили более 2600 медиков, а 410 из них уже построили дома. Закон о безвозмездном предоставлении земли действует до конца 2026 года и распространяется на работников 39 медицинских специальностей в 32 округах. Подать заявку можно через местную администрацию. После шести лет владения и строительства дома врачи смогут бесплатно оформить участки в собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.