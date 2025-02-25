Подмосковные лесничества предупредили хозяев участков рядом с лесом о защите от пожаров

Подмосковные лесничества предупредили собственников участков рядом с лесом о необходимости защиты от пожаров, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В Московской области более 12 000 земельных участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Их собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, обеспечить недопущение перехода огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Лесничества Московской области начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждением о недопустимости нарушения обязательных требований лесного законодательства и о необходимости подготовки к пожароопасному сезону. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проведут осмотр прилегающих к лесу территорий.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах» со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова земельный участок на границе с лесным фондом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, пожнивных и порубочных остатков, горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса, либо отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером.

Собственники и арендаторы смежных земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут самостоятельно провести опашку своих участков (создание минерализованных полос), а также могут обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственное Комлесхозу учреждение ГАУ МО «Центрлесхоз» (проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59 или написав на эл. почту: Clh.ohranalesa@mail.ru; сайт: центрлесхоз.рф.

Административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах»:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.