Подмосковные бюджеты получили 68 млн рублей за счет перераспределения земель

С начала 2025 года в Подмосковье устранено самовольное занятие на 689 участках, в результате чего бюджеты муниципалитетов пополнились на 68 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

В рамках плановой работы по возврату земель, незаконно занятых собственниками, регион планирует до конца года отработать более 6 тысяч участков. На части из них строения демонтированы (387 случаев), в других — владельцы узаконили прирезанные территории через процедуру перераспределения, официально присоединив излишки.

Услуга «Перераспределение земель» ежегодно входит в число самых востребованных в сфере недвижимости. В 2025 году за ней уже обратились около 27 тысяч жителей. Согласно действующим правилам, присоединить можно участок, не превышающий предельно допустимый минимум, установленный ПЗЗ.

Стоимость составляет 50% от кадастровой стоимости участка, а сервис на региональном портале «Земля и стройка» позволяет рассчитать ее автоматически прямо в онлайн-заявке. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также ИП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.