Подмосковному фермеру передали 38 га земли под растениеводство

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлен в аренду на срок 5 лет земельный участок сельхозназначения площадью 38 га фермеру из Орехово-Зуевского городского округа под растениеводство, сообщает пресс-служба ведомства.

«Участок предоставлен в аренду Дмитрию Клепневу — продолжателю семейной династии семьи Клепневых, которые всю свою трудовую жизнь отработали в совхозе «Память Ильича» Орехово-Зуевского городского округа. На арендованных площадях планируется посев кормовых культур для обеспечения кормами поголовья соседних фермерских хозяйств», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Дмитрий Клепнев имеет в собственности трактор, сельскохозяйственную технику и навесное оборудование для обработки почвы и заготовки кормов. На предоставленном в аренду земельном участке уже произведен покос травы. В осенний период он будет полностью перепахан и засеян кормовыми культурами.

В ведомстве уточнили, что любой сельхозтоваропроизводитель или крестьянское (фермерское) хозяйство для осуществления деятельности вправе получить в аренду без проведения торгов участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности. В таком порядке участки предоставляются в аренду на срок до 5 лет. Подтверждение отсутствия у КФХ земельного участка на территориях иных субъектов РФ не требуется.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.