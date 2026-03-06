Подмосковное УФАС внесет «Система-строй» в реестр

сегодня в 18:17

Московское областное УФАС решило включить ООО «Система-строй» в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва контракта на капитальный ремонт домов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ведомство рассмотрело материалы, которые представил Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Речь шла о возможном включении компании в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Фонд заключил с ООО «Система-строй» договор на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе.

Из-за нарушений условий контракта Фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение обязательств подтвердили представленные документы. Комиссия УФАС установила факты ненадлежащего исполнения работ.

По итогам рассмотрения Московское областное УФАС признало основания для включения сведений о компании в реестр недобросовестных подрядчиков.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

