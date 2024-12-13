Подмосковное предприятие может печатать скамейки и дома с помощью 3D-принтера

Компания RVS 3D из подмосковных Химок с помощью строительного 3D-принтера для печати из бетона может печатать любые архитектурные формы — от скамеек до жилых домов, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Компания разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий. На разработку высокотехнологичного оборудования ушло 4 года.

Сейчас компания не только печатает здания, но и занимается производством 3D-принтеров для других предприятий. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 60 млн рублей.

В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. Например, на печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража неделя, а печать дома может занять месяц.

Процесс выпуска изделий происходит следующим образом: модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, ее заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.

Сейчас компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, а также строительные материалы для 3D-печати из бетона. С одной стороны, данные технологии решают проблему дороговизны строительных материалов и доступного жилья для среднего класса. Есть возможность строить быстрее и дешевле.

С другой стороны, принтер позволяет создавать дома и здания интересные с архитектурной точки зрения. К тому же можно в ручном режиме менять теплоэффективность каждого здания в зависимости от региона, в котором это здание в дальнейшем будет располагаться.

Помимо строительной печати, компания занимается изготовлением дизайнерских заборов и скамеек для общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что, если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2–3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.