Подмосковная семья приобрела квартиру в Балашихе по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Мама с двумя детьми из Орехово-Зуевского городского округа приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье отметили в Балашихе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Нина Ряснова воспитывает сына Егора 16 лет и дочь Софию 8 лет. По словам мамы, дети растут спортивными.
«Сын увлекается футболом, дочка занимается в танцевальной студии. Зимой мы ходили смотреть показательные выступления. Запомнилась праздничная позитивная атмосфера, очень красивые номера», — рассказывает Нина.
Рясновы жили в съемной квартире. Узнав от знакомых о возможности получить субсидию, Нина решила принять участие в региональной жилищной программе. Теперь у семьи собственная «двушка».
«Мы переехали из Орехово-Зуева в Балашиху. Квартиру с готовым ремонтом выбрали в новом жилом комплексе, который уже шел как вторичный рынок. На территории есть все удобства, например, прекрасные детские площадки. Рядом школа, спортивные центры, лес», — говорит Ряснова.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.