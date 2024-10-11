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Подмосковная семья приобрела квартиру в Балашихе по жилищной программе

Мама с двумя детьми из Орехово-Зуевского городского округа приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье отметили в Балашихе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Нина Ряснова воспитывает сына Егора 16 лет и дочь Софию 8 лет. По словам мамы, дети растут спортивными.

«Сын увлекается футболом, дочка занимается в танцевальной студии. Зимой мы ходили смотреть показательные выступления. Запомнилась праздничная позитивная атмосфера, очень красивые номера», — рассказывает Нина.

Рясновы жили в съемной квартире. Узнав от знакомых о возможности получить субсидию, Нина решила принять участие в региональной жилищной программе. Теперь у семьи собственная «двушка».

«Мы переехали из Орехово-Зуева в Балашиху. Квартиру с готовым ремонтом выбрали в новом жилом комплексе, который уже шел как вторичный рынок. На территории есть все удобства, например, прекрасные детские площадки. Рядом школа, спортивные центры, лес», — говорит Ряснова.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.