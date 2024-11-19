Подмосковная компания начала печатать дома на 3D-принтере

Компания RVS 3D из подмосковных Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. С помощью специального высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы — от скамеек до жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий.

«На разработку высокотехнологичного оборудования ушло 4 года. Сейчас компания не только печатает здания, но и занимается производством 3D-принтеров для других предприятий. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 60 млн рублей. Сейчас на предприятии в городском округе Химки работает 15 человек, в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. Например, на печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража неделя, а печать дома может занять месяц.

Процесс выпуска изделий происходит следующим образом: модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, ее заполняют утеплителем или бетоном.

Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.

«Сейчас наша компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, а также строительные материалы для 3D-печати из бетона. С одной стороны, данные технологии решают проблему дороговизны строительных материалов и доступного жилья для среднего класса. Есть возможность строить быстрее и дешевле. С другой стороны, принтер позволяет создавать дома и здания интересные с архитектурной точки зрения. К тому же мы сможем в ручном режиме менять теплоэффективность каждого здания в зависимости от региона, в котором это здание в дальнейшем будет располагаться», — отметил генеральный директор компании RVS 3D Вадим Тарасов.

Помимо строительной печати, компания занимается изготовлением дизайнерских заборов и скамеек для общественных пространств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.