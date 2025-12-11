Подмосковье вошло в федеральную рабочую группу по развитию конкуренции

На протяжении многих лет Московская область занимает лидирующие позиции по развитию конкуренции в России. В Москве состоялось первое после утверждения Правительством России Национальной модели целевых условий ведения бизнеса заседание рабочей группы по направлению «Конкуренция», в котором приняли участие представители комитета по конкурентной политике Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав рабочей группы входят представители АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», федеральных и региональных органов власти, ведущих научных и образовательных учреждений, а также ключевых бизнес-объединений и экспертного сообщества. Руководитель рабочей группы — статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

От Московской области в состав рабочей группы входит заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия.

В ходе заседания были определены основные цели, задачи и направления работы на предстоящий период, в числе которых формирование региональных «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции, мониторинг совокупной удовлетворенности участников рынка условиями функционирования товарных рынков и ряд других. Из 11 реформ дорожной карты эксперты выделяют три системообразующих мероприятия, призванных изменить бизнес-среду на федеральном и региональном уровнях. В их числе региональные дорожные карты по развитию конкуренции, ГИС «Антикартель» и систематизация неналоговых платежей.

Подробнее — на сайте министерства экономического развития РФ.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.