Подмосковье внедряет еженедельные «имущественные часы» для решения земельных вопросов

С января 2026 года в городских и муниципальных округах Подмосковья начнут проводить еженедельные «имущественные часы» для обсуждения и решения ключевых вопросов земельно-имущественного блока, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области с января 2026 года запускает новый формат работы — профильные комитеты в каждом округе будут проводить еженедельные «имущественные часы». На встречах планируется рассматривать вопросы комплексных кадастровых работ, вовлечения неиспользуемого имущества, выявления объектов капитального строительства без оформленных прав, снижения задолженности по аренде земли и имущества, устранения нарушений при использовании земель, а также формирования новых участков для бизнеса и сельхозпроизводителей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что важно не только обсуждать проблемы, но и принимать конкретные решения для их оперативного решения. Новый формат позволит министерству собирать и распространять лучшие практики муниципалитетов по всей области.

В качестве примера успешной работы Фирсов привел опыт Балашихи, где в ходе «имущественного часа» администрация передала неиспользуемое помещение площадью 109,2 кв. м на улице Солнечная, д. 2 в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации инклюзивного адаптивного фитнеса «КРЫЛЬЯ». Помещение, не использовавшееся девять лет, было отремонтировано и теперь служит спортивно-реабилитационным залом для бойцов, вернувшихся с СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.