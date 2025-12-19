Подмосковье увеличило бюджетные поступления за счет вовлечения недвижимости в хозоборот

В доме правительства Подмосковья прошло традиционное итоговое совещание министерства имущественных отношений, посвященное подведению итогов управления государственной собственностью за 2025 год, в частности, обсудили выполнение органами местного самоуправления ключевых показателей эффективности в сфере имущественных отношений за прошедший период и определили цели на следующий, 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

В мероприятии, которое прошло под руководством министра областного имущества Тихона Фирсова, приняли участие министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, директор ГКУ МО «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян, директор ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» Александр Беднягин, представители налоговой службы, а также порядка 120 делегатов от различных муниципальных образований региона.

Министерство имущественных отношений Московской области активно занимается управлением недвижимым имуществом региона, включая контроль над использованием муниципальных земельных участков и объектов собственности местными властями. Благодаря эффективной координации действий земельно-имущественного блоков ежегодно увеличивается объем доходов местных бюджетов городов Подмосковья от операций с муниципальным имуществом, таких как аренда и продажа. По итогам 2025 года зафиксирован рост поступлений денежных средств на 0,8 млрд рублей.

«По результатам 2025 года доходы бюджетов городских и муниципальных округов составили 26,2 миллиарда рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 0,8 миллиарда. Лидерами по наибольшему исполнению плана по вовлечению муниципальной, неразграниченной земли, а также имущества стали городские округа Черноголовка (69,6 млн рублей), Балашиха (1,6 млрд рублей), Красногорск (1,3 млрд рублей) и Мытищи (1,4 млрд рублей)», — уточнил на совещании министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Как отметил глава ведомства, в хозяйственный оборот вовлекается в том числе и неиспользуемые объекты недвижимости, которые были выявлены в ходе проведенной масштабной инвентаризации в 2023 и 2024 гг.

«Из выявленных 5,7 тысяч неиспользуемой недвижимости муниципалитетам удалось вовлечь 776 земельных участков и 635 объектов капитального строительства. Успешно с данной работой справляются Люберцы, Реутов, Красногорск, Лосино-Петровский, Лыткарино и Щелково», — сказал Тихон Фирсов.

Новшеством этого года стало привлечение органов местного самоуправления к активному включению невостребованных объектов региональной собственности в экономику региона. Такая мера способствует решению вопросов регионального развития и рациональному использованию имеющихся активов.

«Наша общая задача заключается в обеспечении продуктивного использования всех ресурсов, будь то земля или имущество, что непосредственно сказывается и на повышении доходов бюджетов, подчеркну, муниципальных бюджетов, и удовлетворении потребностей жителей. Согласно разработанной новой модели, мы передали в муниципалитеты 194 объекта недвижимости, включая 133 земельных участка и 61 капитальное строение из областной собственности», — подчеркнул министр.

Главам муниципальных образований было поручено оперативно включить выявленные объекты в экономическую жизнь, учитывая социальные потребности населения и применяя индивидуальный подход к каждому объекту. Эта деятельность стала частью оценки эффективности работы местных органов власти по достижению целей социально-экономического развития региона.

«В следующем году мы проведем еще одну инвентаризацию всего муниципального имущества. В распоряжении муниципалитетов находится значительное количество объектов недвижимости, и та, которая не используются государственными структурами, не должна простаивать», — отметил Тихон Фирсов.

Информация обо всех объектах, которые вовлекаются в хозоборот путем проведения торгов по продаже или аренде, размещается на единой торговой площадке Московской области (ЕАСУЗ), инвестиционном портале Московской области, а также на платформе ЦИАН. Организация процесса подготовки и проведения электронных торгов возложена на Комитет по конкурентной политике региона.

«В 2025 году было продано 1 335 объектов недвижимого имущества, в том числе 1 270 земельных участков, что на 35% больше, чем годом ранее. Доходы от торгов по продаже этой недвижимости составили более 2,5 миллиардов рублей, что превышает цифры прошлого года на 15%», — рассказала на итоговом совещании министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Руководитель Регионального центра торгов Московской области Мартирос Саркисян подчеркнул, что интерес граждан к приобретению земли сразу в собственность продолжает расти, как и интерес к самим аукционам, связанным с продажей земли и имущества в Подмосковье.

«Число желающих приобрести землю для строительства жилого дома достигло 3,9 претендента на лот. Итоговая цена таких сделок превысила стартовую цену на 52% и уже обеспечило единовременные поступления в бюджеты около 1,9 миллиарда рублей, что на 421 миллион рублей больше чем в 2024 году», — сообщил Мартирос Саркисян.

Также Мартирос Саркисян отметил эффективность нового способа приватизации недвижимого имущества — продажа по минимально допустимой цене.

«В Можайском муниципальном округе для участия в продаже недвижимого имущества таким способом в ходе заявочной кампании поступило 9 заявок, цена, по итогам такой продажи, превысила минимальную цену в 6 раз и составила 5,3 миллиона рублей. Это свидетельствует о высокой потребности в приобретении таких объектов и эффективности инструмента реализации имущества на конкурентной основе. Достигнутые показатели вовлечения недвижимого имущества в хозяйственный оборот на торгах стали возможны благодаря внедрению современных методов и цифровых решений, обеспечивающих доступность, ясность и публичность процессов купли-продажи и аренды недвижимости в Подмосковье», — сказал руководитель центра торгов.

Подводя итоги заседания, Тихон Фирсов, по традиции, наградил представителей местных властей, отличившихся наиболее высокими достижениями в текущем году, за эффективное взаимодействие и совместную работу.

«Озвученные результаты свидетельствуют о наличии сплоченной команды специалистов земельно-имущественного блока. В следующем году мы продолжим работу над приоритетными направлениями, достигая шаг за шагом поставленных целей», — сказал в заключении министр.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.