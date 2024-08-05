Подмосковье станет площадкой для реализации инвестпроектов по созданию хранилищ

Министерство сельского хозяйства РФ завершило конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию и модернизации хранилищ. Из 9 отобранных проектов 3 будут реализованы в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Один из проектов включает в себя строительство картофелехранилища мощностью 10 тыс. тонн в городе Талдомский, селе Николо-Кропотки при участии АО «Агрофирма Бунятино» с инвестициями в размере 434,5 млн рублей и созданием 15 рабочих мест.

Другие два проекта предусматривают возведение овощехранилищ в городах Луховицы и Коломна с мощностями 18 тыс. тонн (1-я очередь) и 2,5 тыс. тонн соответственно.

Инвесторами выступают ООО «СПК имени Ленина» и ООО «Лукаморе», а объем инвестиций составляет 283,7 млн и 96,4 млн рублей соответственно. При этом планируется создание 10 рабочих мест на каждом объекте.

Все указанные хранилища находятся в высокой степени готовности и планируются к вводу в эксплуатацию до конца текущего года.

Общий объем средств федерального бюджета, которые планируется выделить на указанные проекты к 2025 году, составит 67,8 млн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.