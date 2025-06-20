Подмосковье стало одним из лидеров по голосованию за объекты благоустройства

Московская область уверенно вошла в число лидеров по итогам V Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Регион продемонстрировал высокий уровень вовлеченности жителей — более 777 тыс. человек выразили свое мнение, выбрав территории, которые будут преобразованы в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

По количеству голосов Подмосковье заняло второе место в стране, уступив только Свердловской области. Кроме того, регион оказался в числе абсолютных лидеров по числу заявленных объектов, наряду с Башкортостаном и Хабаровским краем.

Всего участие в голосовании приняли свыше 16,5 млн россиян, подтвердив тем самым высокий интерес к вопросам городской среды и комфорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.