Подмосковье примет участие в международном архитектурном фестивале «Зодчество»

Московская область примет традиционное участие в международном архитектурном фестивале «Зодчество». В этом году фестиваль пройдет в ВК «Гостиный двор» с 12 по 14 ноября. Кураторская тема фестиваля «Зодчество» 2024 года — «Прорыв!», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Основная тема экспозиции Московской области этого года — кластеры индивидуального жилищного строительства, как новый тип населенных пунктов.

«Подмосковье традиционно занимает лидирующее место в России по объемам индивидуального жилья, и, как известно, Московская область — первый регион, который на законодательном уровне ввел понятие кластера индивидуального жилищного строительства. Это новый тип населенного пункта, позволяющий комплексно решать вопросы обеспечения индивидуальной и малоэтажной застройки нормируемыми объектами и территориями — от транспортной и инженерной инфраструктуры до образования, здравоохранения, спорта, рабочих мест и общественных территорий. В 2021 году были внесены соответствующие изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования, а в 2023 году уже началась реализация первого кластера ИЖС в Дмитровском г. о.», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она отметила, что в рамках деловой программы фестиваля запланировано сразу несколько мероприятий, посвященных важным архитектурным и градостроительным вопросам отрасли, организаторами которых выступит Мособлархитектура.

12 ноября, в день открытия фестиваля, состоится круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территории». Участники дискуссии обсудят тему кластеров ИЖС, перспективы развития направления и расскажут о пилотных проектах кластеров в регионе. Начало мероприятия — 17:15.

13 ноября Мособлархитектурой запланировано проведение пленарной сессии «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности». Сессия начнется в 15:30.

Основные вопросы для обсуждения: цифровизация на разных этапах градостроительного регулирования, цифровые технологии при подготовке проектов планировки территории, цифровизация и территориальное планирование, BIM-технологии.

К участию приглашены первый заместитель руководителя комитета — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, начальник управления подготовки документации по планировке территории объектов жилого назначения Мособлархитектуры Юлия Петухова, и. о. директора ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» Надежда Зыкова, руководитель бюро «Крупный план» Сергей Никешкин, Антон Надточий, руководитель бюро «Атриум». Модератор — Илья Машков.

Регистрация посетителей на официальном сайте фестиваля.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» долгие годы является самым престижным, значимым и массовым событием для всего профессионального сообщества, которое собирает на своих выставочных и дискуссионных площадках наиболее известных и авторитетных архитекторов из России и других стран. Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.